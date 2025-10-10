La Concacaf dio a conocer el ranking de los mejores clubes del área y, específicamente, publicaron a los mejores 10 de Centroamérica.

Según indica el escalafón de octubre, el Club Olimpia de Honduras es el mejor de la región centroamericana y se ubica en el lugar 33 de la clasificación general.

Al León catracho le sigue el León tico, Liga Deportiva Alajuelense, club que se enfrentará a los olimpistas en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y que busca el tricampeonato de la zona.

En la tercera casilla aparece el Deportivo Saprissa, el club más laureado de Costa Rica. El Top-5 lo completan Herediano y Municipal de Guatemala.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra