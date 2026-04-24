El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) confirmó que hay un atraso en la finalización de las obras que realizan en la rampa de ingreso que conectan la Ruta 39 (Circunvalación) con la Ruta 27, en el sector conocido como Sinagoga y que tienen un costo de ¢5.189 millones.

Desde la institución manifestaron que tienen presupuestado finalizar en mayo, sin embargo, no detallaron una fecha concreta.

Ante la consulta de Grupo Extra, Jason Pérez, gerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi indicó que el plan es que terminen en los primeros días de mayo, pues actualmente los trabajos están en un 90%.

“La obra estará funcionalmente habilitada en la primera semana de mayo. Posteriormente se concluirán trabajos complementarios como concretos, cunetas y cualquier otra obra pendiente, procurando la menor afectación posible”, expresó.

La institución sabe que este tramo es de los más importantes en el sector, pues diariamente pasan miles de vehículos de todo tipo: desde particulares, camiones y hasta vehículos de emergencia en varias ocasiones.

“Nuestro objetivo es claro, habilitar esta mejora lo antes posible para brindar una solución efectiva a los usuarios de ese importante corredor vial”, indicó.

En un principio, se había informado que los trabajos que iniciaron el 22 de enero de este año finalizarían en abril, sin embargo, para este mes todavía no estarán listas.

La institución dio la indicación de que los trabajos se realizaran en un horario nocturno, el cual va desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. con el fin de que se genere un menor impacto en el congestionamiento vial, sin embargo, todavía en horas del día se generan presas y filas de vehículos.

De momento, se mantendrán bajo un cierre parcial, principalmente para reducir afectaciones a la circulación durante el día. Las comunidades que podrían experimentar impactos en la circulación son Uruca y Pavas.