El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), inició el armado del puente modular que permitirá restablecer el paso en el sector de Cambronero, a la altura del kilómetro 71 de la Ruta Nacional 1, donde el fin de semana anterior se dio un corte de la vía debido a las fuertes lluvias.

Según el Conavi, también se realizan estudios geotécnicos necesarios para la solución que permitirá el restablecimiento de la calzada.

Dichos trabajos se realizan a través de los contratos de conservación y se espera que el armado de la estructura esté listo en aproximadamente un mes, según la institución.

Por su parte, el paso se mantiene cerrado, por lo que los vehículos livianos pueden utilizar como vía alterna la ruta cantonal entre río Jesús y Piedras Blancas y los camiones pesados deben desplazarse por la Ruta Nacional 27.