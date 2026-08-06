Conavi anuncia cierre de la Ruta Nacional 417 en Cartago

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) informó que a partir del jueves 6 de agosto de 2026, se aplicará el cierre total al tránsito vehicular de la Ruta Nacional 417.

La medida aplica a partir de las 8:00 a. m. en el kilómetro 8+200.

El cierre se da por un criterio técnico emitido por la Ingeniería de Zona debido al impacto de las fuertes lluvias registradas recientemente en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones provocaron el colapso de una tubería de concreto reforzado, lo que ocasionó una pérdida de soporte en el terreno y el colapso del sistema de drenaje, comprometiendo gravemente la seguridad de las personas que utilizan esta vía.

Con el fin de mantener la conectividad vial de la zona lo antes posible, el Conavi anunció que esta misma semana se ejecutarán trabajos provisionales. Estas obras consistirán en la instalación de aproximadamente 6 metros de tubería de concreto reforzado, una medida paliativa para rehabilitar temporalmente el tránsito y garantizar el funcionamiento del sistema de drenaje mientras se concreta el proyecto definitivo.

Llamado a la prevención

Las autoridades hacen un llamado urgente a todos los conductores y usuarios de la ruta para que respeten de forma estricta la señalización preventiva y el cierre establecido.

La reapertura de la vía se anunciará a través de los medios oficiales de la institución.