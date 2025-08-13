Un conato de incendio puso a correr a las autoridades en el Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, luego de que una emergencia activara de inmediato la alerta roja en el centro médico.

El incidente se originó por un corto circuito en una de las salas de operaciones, lo que provocó un conato de incendio. Ante la situación, se activaron rápidamente los protocolos de seguridad.

“De forma inmediata tuvimos una movilización preventiva de los pacientes ambulatorios que estaban en esta área, junto con sus familiares y el personal”, explicó Priscila Balmaceda, directora del hospital.

La emergencia fue atendida con rapidez por el cuerpo de Bomberos, junto al personal de mantenimiento y las brigadas internas, quienes se encontraban realizando un simulacro al momento del suceso, lo que permitió una respuesta eficaz.

“Todo se realizó de forma muy oportuna y se continuó con la atención de los pacientes que estaban en salas de operaciones, por lo que retomamos nuestras labores con normalidad”, añadió Balmaceda.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas afectadas y que todos los servicios médicos siguieron operando con normalidad tras el incidente.