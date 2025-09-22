El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) realizó la solicitud al Juzgado Concursal la declaración de quiebra de la Financiera Desyfin S.A.

En el acta de la sesión 1968-2025, celebrada el 8 de setiembre de 2025, detallan que la entidad muestra un déficit patrimonial superior a los ¢13 mil millones a junio del presente año.

“Lo que implica una quiebra técnica porque sus activos no son suficientes para cubrir sus pasivos por ese monto, situación que impide que siga operando ordinariamente una vez vencido el plazo máximo de la resolución autorizada para la Financiera y sea necesaria su liquidación a través de un proceso concursal”, indica el documento.

Además, el Consejo ordenó revocar el funcionamiento de la financiera, a partir del 10 de octubre, un día posterior a la fecha en que finaliza el proceso de resolución.

Esto genera una situación que debe resolver el Conassif sobre la supervisión del Grupo Financiero Desyfin, la cual está conformada por una corredora de seguros y una arrendadora.

“Ante esa situación y siendo que ese Grupo Financiero tendría una nueva conformación, se hace necesario definir quién será el supervisor responsable, dado que esa función la ejercía la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por ser la Financiera la entidad con mayor cantidad de

activos, pero con su salida, ahora la supervisión de ese grupo deberá ser definida entre la Sugef y la Superintendencia General de Seguros”, agregaron.

También, apunta a que quedan tareas pendientes como la creación eventual del

fideicomiso que estaría gestionando la entidad residual que se estaría enviando al proceso concursal, venta de bienes y de cartera crediticia, así como la posibilidad de una distribución adicional a los acreedores no garantizados.

Situación Financiera

Activos:

Disponibilidades: ¢172 millones

Inversiones: ¢76 mil millones

Cartera de Créditos: ¢58 mil millones

Cuentas por cobrar: ¢568 millones

Bienes para la venta: ¢5 mil millones

Propiedades y equipo: ¢3 mil millones

Otros: ¢1,8 mil millones

Total: ¢146 mil millones

Pasivos: