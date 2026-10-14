Conassif aprueba renta estable para el ROP a partir de 2027

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los pensionados del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) tendrán una nueva alternativa para recibir sus recursos a partir del primer día hábil de enero de 2027, cuando entre en vigor la modalidad de renta estable, aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

El beneficio busca dar mayor estabilidad a los ingresos mensuales de las personas jubiladas, incluso cuando se registren minusvalías en las inversiones de los fondos individuales.

La modalidad permite mantener el monto de la pensión y aplicar ajustes anuales únicamente cuando la inflación sea positiva, hasta agotar el saldo acumulado.

“Quisimos crear un producto que diera estabilidad a ese flujo futuro de pensión, darle la tranquilidad a la persona de que aún cuando haya minusvalías, el monto que recibe no cambia”, explicó Hermes Alvarado, superintendente de Pensiones (Supen).

La medida responde, en parte, a las afectaciones que experimentaron los pensionados durante la crisis de 2022, cuando la caída en los rendimientos de las inversiones provocó reducciones en los pagos que recibían algunas personas.

“Los principales damnificados de esa crisis fueron los que ya gozaban de una pensión. Cuando llegaba el momento de recalcular, al tener menos rendimientos, la pensión disminuía. Igual pasó con los próximos a pensionarse en su primer cálculo”, señaló Alvarado.

En el esquema actual, los montos de las pensiones pueden variar cada 12 o 60 meses, según la modalidad de retiro. En esos recálculos se consideran factores como el rendimiento de las inversiones y la esperanza de vida del afiliado, por lo que la mensualidad puede disminuir.

La renta estable introduce una alternativa para limitar esas variaciones. “Es una modalidad novedosa y única en el mundo”, afirmó el jerarca.

Condiciones y riesgos

La modalidad no elimina el riesgo de que los recursos se agoten. Alvarado advirtió que, en el peor de los casos, el riesgo de longevidad podría materializarse hasta dos años antes de lo previsto y el saldo disponible podría terminarse.

Por esa razón, las operadoras de pensiones complementarias (OPC) deberán asesorar a los afiliados e informarles el monto de la mensualidad y la fecha estimada en que se agotarían los recursos. También tendrán que comunicar el riesgo de que el saldo se consuma antes de lo esperado.

La renta estable formará parte de la lista de beneficios que puede escoger el afiliado al momento de su jubilación. Las personas deberán mantenerse al menos un año con la modalidad antes de solicitar algún cambio.

La reforma al Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual procura ofrecer mayor previsibilidad a quienes reciben una pensión.

La renta estable comenzará a regir el primer día hábil de enero de 2027.