Conare respalda excluir educación pública de la regla fiscal

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó su respaldo al proyecto de ley N.° 25.412, que propone excluir el gasto público destinado a la educación estatal de la aplicación de la regla fiscal.

La iniciativa, denominada “Ley para excluir la inversión en educación pública de la aplicación de la regla fiscal”, plantea reformar la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La iniciativa fue presentada en la legislatura pasada por Rocío Alfaro, exdiputada del Frente Amplio.

El proyecto incluye la educación estatal en sus distintos niveles, incluida la educación superior universitaria pública. También contempla recursos destinados a instituciones, programas y acciones relacionados con el acceso, permanencia y culminación de los estudios.

Conare plantea cambios al proyecto

El Consejo reconoce que la regla fiscal busca controlar el crecimiento del gasto público y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, considera que su aplicación debe ser compatible con las obligaciones constitucionales relacionadas con el financiamiento de la educación.

Según Conare, el proyecto permitiría que las restricciones al crecimiento del gasto público no limiten el avance hacia el porcentaje establecido constitucionalmente.

En el caso de las universidades públicas, la iniciativa contempla expresamente los recursos destinados a estas instituciones y al propio Conare. El Consejo señala que esto tendría relevancia para financiar funciones como docencia, investigación, extensión y acción social, así como programas dirigidos al acceso, permanencia y graduación de estudiantes.

Cambios que proponen