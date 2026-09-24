Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) advirtió que el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda para modificar el régimen de beneficios fiscales podría elevar los costos de operación de las universidades públicas, al eliminar exoneraciones que actualmente se aplican a la compra de bienes y servicios.

El Proyecto de Ley 25.797, denominado Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario, presentado ante la Asamblea Legislativa el 22 de setiembre, busca eliminar exoneraciones en el aparato estatal, así como aumentar de un 2% a un 13% el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

“Todas las instituciones públicas estamos pagando el 13%; las universidades no. Que instituciones en específico vayan a disfrutar de beneficios fiscales no tiene ningún sentido. Eso es lo que nosotros justamente estamos procurando: que los impuestos se paguen como corresponde”, afirmó Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda.

Según Conare, si las universidades deben pagar nuevos impuestos por bienes y servicios necesarios para sus actividades, tendrían que utilizar recursos que actualmente destinan a docencia, investigación, extensión y acción social.

Piden revisar tres artículos del proyecto

Conare señaló que los Artículos 39, 40 y 41 requieren una revisión, ya que los dos primeros plantean la eliminación de determinados beneficios fiscales, mientras que el tercero establece las excepciones que permanecerían vigentes.