Francisco Brenes Herrera

Colaborador

Una hazaña sin precedentes protagonizó el joven ciclista costarricense Noah Muñoz Villegas, de tan solo tres años, al coronarse Campeón Mundial en la categoría Adventure Cross 3 años y Subcampeón en Sprint Race 3 años del Campeonato Mundial de Bicicletas Strider, disputado en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. El evento reunió a más de 500 pequeños atletas de diferentes países, y Noah puso la bandera tricolor en lo más alto.

En la modalidad Sprint Race, su principal categoría, Noah ganó su heat inicial, clasificando directamente a la final sin pasar por repechaje. Allí, entre 87 competidores que buscaban un cupo, solo 16 llegaron a la instancia decisiva y el costarricense se quedó con un brillante subcampeonato. Pero la sorpresa llegó en el Adventure Cross, donde, con una inscripción de última hora, se proclamó Campeón Mundial tras completar las tres etapas de la prueba: correr, usar bicicleta de balance y finalizar con pedales.

“Estas experiencias son un gran impulso para su desarrollo deportivo y personal.Costa Rica tiene un semillero de talento que demuestra que la edad no importa cuando se compite con pasión”, afirmó su mamá, Erika Villegas.

La delegación tica se marchó con más alegrías: Thiago Aguirre fue subcampeón en Adventure Cross 6 años, y Samuel Villegas finalizó en el top 10 de la categoría 2 años.