“Con todo esto va tomar la decisión de irse del fútbol”

Cartaginés venció 2-1 a San Carlos en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en la jornada 17 del campeonato nacional.

Los norteños se quedaron con diez jugadores al minuto 7’ del partido tras la expulsión de Jonathan McDonald, y el “Paté” salió en defensa del jugador.

“Más allá del jugador de fútbol, más allá de los errores que uno comete, que cometemos ahí en la cancha, después nos pasa factura. Pero sí quiero rescatar a la persona, porque detrás de un jugador hay una persona y un jugador como Mac, no le podemos hacer esas cosas. No podemos estarle cobrando siempre el pasado”.

“Yo creo que él muchas veces ha sido bien expulsado, más en otras yo creo que no ha meritado. Aquí cobran todo, entonces no es justo que le hagan esto. Me imagino que con todo esto va a tomar la decisión de irse del fútbol, porque la verdad que es doloroso”.

Walter Centeno agregó que detrás del futbolista hay una familia y que no se le puede juzgar de forma drástica.

“Detrás de él hay una familia y no lo podemos liquidar así tan drásticamente. Yo sé que el otro equipo quería ganar, qué hay presión, pero hay que tener un poco de tranquilidad y no cobrar cuentas pasadas. Mac le ha dado tanto al fútbol de Costa Rica, que la gente no puede padecer de amnesia de todo lo que le ha dado. Conociendo a la persona, nadie va a querer salir expulsado, pero le tocó otra vez”.

Los “Toros del Norte” ya se quedaron sin opciones de clasificar a semifinales y se enfrentarán en la última jornada a Pérez Zeledón, a las 3:00 p.m., en el estadio Carlos Ugalde.

⏰ 8' Revisión de una falta en los primeros minutos y la decisión es que hay tarjeta roja para Jonathan McDonald.

➡️ VAR Telecable Costa Rica pic.twitter.com/hk9yvYzXJk — FUTV (@FUTVCR) April 22, 2026

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra