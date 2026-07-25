Con pocos legionarios y mucha garra

Santo Domingo, República Dominicana. – Las Selecciones Preolímpicas masculina y femenina de Costa Rica ya quedaron definidas para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En ellas destacan pocos legionarios. Están los volantes Bryson Rodríguez de la Universidad de Siracusa y Jared Ríos del equipo 2 del Seattle Sounders. En damas destacan la portera Mayely Fonseca de la Universidad del Sur de la Florida y la volante Daniela Ocampo de la Universidad Central del mismo estado. A ellas se les suma la delantera Kiana López de Alabama F.C.

La masculina viajará a República Dominicana el próximo lunes. El 30 de julio se mide a Cuba a las 5:00 p.m. Enfrenta a Panamá el 1 de agosto a las 2:00 p.m. y cierra la fase de grupos el 3 de agosto contra Colombia, a las 2:00 p.m.

La femenina comparte el Grupo A con Venezuela, República Dominicana y El Salvador. Su debut será el 29 de julio frente a Venezuela a las 2:00 p. m.; el 31 de julio va ante las anfitrionas a las 5:00 p. m. y finalizarán la fase de grupos el 2 de agosto ante las salvadoreñas a las 2 p.m. La delegación femenina tiene previsto viajar a Santo Domingo mañana.