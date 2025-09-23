Al menos a 12 personas pretende detener el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en allanamientos por el delito de Extorsión.

Esta movilización se desarrolla en diferentes sectores de Puntarenas.

Según informaron las autoridades, esta banda desde el 2018 estaría vinculada con engaños a víctimas, utilizando llamadas telefónicas y mensajes de texto a través de diferentes páginas de citas sexuales.

En apariencia, los ofendidos ingresaban a estos sitios en busca de encuentros con mujeres.

Sin embargo, tras no contratar los servicios, los delincuentes aparentemente aprovechaban la situación para amenazar y exigir pagos.

Todo esto se desarrollaba bajo el pretexto de que les habían hecho perder el tiempo a las mujeres de la plataforma.

Tras las investigaciones, las autoridades lograron determinar que los perfiles de las mujeres en estas plataformas eran falsos.

Estos eran creados por miembros de la organización, y en caso de que la víctima hubiese contratado el supuesto servicio, el encuentro nunca se iba a dar.

El OIJ informó que, hasta la fecha, se han identificado a 53 víctimas, con un perjuicio económico estimado de aproximadamente 50 millones de colones.

Durante estos allanamientos, además de las detenciones, las autoridades buscan el decomiso de evidencia relevante para la investigación.

Los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.