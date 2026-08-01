Con música, oración y más romeros, se llena la plaza de la Basílica

La llegada de peregrinos continúa aumentando durante la noche de este viernes en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, pese al sismo que se percibió en la provincia.

Dentro del templo se realizan conciertos y actividades religiosas, mientras algunas personas ingresan de rodillas para cumplir sus promesas y expresar su agradecimiento a la Virgen de los Ángeles.

En el exterior, la plaza se llena cada vez más conforme nuevos grupos de romeros completan los últimos metros de la caminata.

Foto: Raquel Vargas.

Familias, jóvenes y adultos mayores permanecen en los alrededores del santuario, donde las actividades se mantienen hasta las 9 de la noche.

La afluencia continúa creciendo y el ambiente combina música, fe y emoción entre quienes finalmente llegan a su destino después de varias horas de recorrido.