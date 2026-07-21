Más de 5 toneladas de queso y embutidos fueron decomisadas en un operativo realizado por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) en Alajuelita, luego de detectar un establecimiento que operaba sin los permisos correspondientes.

La intervención se llevó a cabo tras una denuncia presentada por la Policía de Control Fiscal y contó con la participación de funcionarios del Departamento de la Región Central Sur de SENASA, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Policía Municipal y la Municipalidad de Alajuelita.

Durante la inspección, las autoridades decomisaron 5.108 kilogramos de queso y embutidos. Entre los productos hallados había embutidos sin registro sanitario, queso con presencia de moho y alimentos con más de tres meses de haber vencido.

Además, las autoridades presumen que parte de la mercancía habría ingresado al país de forma ilegal, por lo que el caso continúa bajo investigación.

SENASA indicó que este tipo de acciones buscan proteger la salud pública, garantizar la inocuidad de los alimentos y combatir el comercio ilegal de productos de origen animal.

La institución también hizo un llamado a la población para comprar alimentos únicamente en establecimientos autorizados y verificar que los productos cuenten con el respectivo registro sanitario antes de consumirlos.