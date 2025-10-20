Ronny Castillo González apuesta por cambiar el enfoque de atención de la salud tradicional hacia la medicina holística y regenerativa en Costa Rica, con el fin de mejorar la eficiencia del servicio que ofrece la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esta es una de las propuestas con las que el candidato presidencial, de 42 años, buscará alcanzar la Presidencia de la República por medio del partido Aquí Costa Rica Manda.

“Definitivamente, con más doctores y más hospitales no vamos a salir de las listas de espera, porque simplemente no nos da tiempo de reaccionar. La medicina regenerativa, las células madre y el plasma rico en plaquetas representan grandes oportunidades tecnológicas”, aseguró.

Además, Castillo reafirmó que el partido ya no mantiene ninguna relación con el oficialismo, a pesar de haber tenido acercamientos durante las elecciones municipales de 2024.

Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.

“La seguridad es untema urgente”

• Al igual que otros candidatos, Castillo considera que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la ola de violencia producto del crimen organizado.

• “Estamos claros en que la seguridad es uno de los principales problemas y además es un tema urgente. Aunque no podemos hablar de populismos, no podemos hablar de duplicar o triplicar la policía, simplemente porque a nivel presupuestario eso no es posible”.

• Para enfrentar esta problemática, el aspirante asegura que se debe buscar asesoría de diferentes sectores para lograr propuestas más concretas, aprovechando los recursos disponibles.

• “Nuestro plan de gobierno, a nivel de seguridad, incorpora la creación de algunos tribunales especiales para delitos particulares relacionados con el narcotráfico”, enfatizó.

Su propuesta en Salud

• Para el aspirante, se debe realizar un cambio en el sistema de salud que promueva métodos alternativos a la medicina tradicional, con el fin de lograr diagnósticos más certeros y tratamientos oportunos.

• “Nosotros tenemos una gran fortaleza porque pensamos en una propuesta de desarrollo de salud, de medicina regenerativa y de salud holística, que es algo muy necesario para cambiar un poco el esquema de atención”.

• Según explica, las alternativas novedosas pueden ayudar a la CCSS a resolver o al menos disminuir las listas de espera.

• “Tenemos que aprovechar la biotecnología para poder atender las listas de espera y para abordar el tema de la salud desde una perspectiva distinta”.

“Estamos preparados para gobernar desde el diálogo”

• Una de sus principales herramientas para enfrentar los retos del país es el diálogo, ya que asegura que él y su equipo reconocen su importancia en la actualidad.

• “Nosotros somos un partido que, a pesar de tener algunas afinidades con el gobierno actual, somos una agrupación pragmática que reconoce lo que debe darse de continuidad. También estamos preparados para gobernar desde el diálogo”.

• Incluso subraya que, para él, la confrontación entre actores políticos y la falta de puentes para llegar a acuerdos es el principal problema de la Administración Chaves Robles.

• “Creo que la gran diferencia que nosotros podemos tener es el estilo de gobernar desde la negociación”.

“Hicimos una renovación total”

“Lo que pasa es de que en el 2024 toda la estructura del partido era completamente distinta, en las elecciones municipales existían liderazgos que ya no existen, en los últimos dos años hicimos una renovación de estructuras total. Yo no conocía ninguna de esas personas que estaban involucradas con el oficialismo”.