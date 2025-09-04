La Tricolor está a las puertas de enfrentar a Nicaragua y Haití. El primer juego será este viernes en Managua y el segundo, el martes, en el Estadio Nacional, en La Sabana.

El volante Orlando Galo habló sobre el compromiso que implica representar al país. “Sin importar el momento que uno esté pasando en el club, cuando uno se pone la camiseta de la Selección, la batería se recarga al 100%. Usted sabe que debe defender la camiseta y el escudo de su país. Cantar el himno y ver el apoyo de los ticos en cualquier lugar lo motiva a uno mucho más”.

Sobre Nicaragua, la califica como una selección complicada. “Hemos visto muchas horas de video. Es un rival sumamente difícil; sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Debemos enfocarnos en nosotros mismos y dar lo mejor. El técnico nos ha dicho que con solo la camiseta no se gana ningún partido, hay que ponerle mucho empeño y trabajo”. En cuanto a su estado físico, asegura estar listo para jugar.

“La lesión ya quedó atrás. He tenido el apoyo del grupo y del cuerpo técnico, lo cual me ha ayudado a mejorar y evolucionar. Estoy completamente enfocado en la Selección y en disputar algo tan importante como la eliminatoria mundialista”.

También aprovechó para enviar un mensaje a la afición. “El apoyo de nuestra gente es muy importante. El estadio se ve hermoso cuando los ticos llegan a alentar. Eso nos motiva muchísimo”, concluyó.