En la red social X han comenzado a circular imágenes generadas con inteligencia artificial que buscan sexualizar a distintas figuras políticas.

El contenido, que estaría siendo creado con herramientas como Grok, utiliza fotografías reales de las personas y las combina con imágenes de prendas tipo lencería para generar montajes que aparentan ser auténticos, pero que en realidad son falsos.

Entre las figuras afectadas se encuentran: Claudia Dobles, Dinorah Barquero, Mauricio Batalla y Carlos Alvarado.

Este tipo de contenido se genera al solicitarle a la inteligencia artificial que “vista” a la persona con determinada ropa, produciendo imágenes que pueden parecer reales a simple vista.

Aunque este fenómeno ya se ha registrado en otros países, su aparición a nivel nacional ha generado preocupación por el uso indebido de la inteligencia artificial, la desinformación y la afectación a la imagen de las personas.

¿Qué dice la ley?

El abogado Kabul Ugalde explicó que en Costa Rica la imagen de una persona está protegida por ley, por lo que su uso indebido puede tener consecuencias legales.

Según detalló, el artículo 196 bis del Código Penal establece sanciones que van de uno a tres años de prisión por el mal uso de la imagen, además de posibles delitos informáticos asociados.

Fotografía con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Asimismo, el artículo 47 del Código Civil protege el derecho a la imagen, lo que permite a las personas afectadas acudir a los tribunales para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, así como costas procesales.

El especialista recalcó que cualquier manipulación o utilización indebida de la imagen de una persona, como en estos casos, puede ser denunciada y sancionada conforme a la legislación vigente.

Reacciones

La diputada Dinorah Barquero conversó con Grupo Extra sobre la imagen falsa de su persona que circula en redes de su persona y aseguró que el tema viene por el enfrentamiento político.

“En realidad, esta es una práctica que a mí no me genera ninguna extrañeza viniendo de quien ya sabemos que viene: del chavismo”, afirmó Barquero.

“Es violencia política vinculada a la violencia de género, explotando la imagen de la mujer desde una óptica machista, viendo a la mujer solamente como un instrumento para el manejo de sus bajos instintos, para sus manejos perversos”, destacó.

Barquero afirmó que la situación ni le molesta ni le duele. Asegura saber de parte de quién vienen este tipo de ataques contra su imagen.