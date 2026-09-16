Con golazo incluido: FC Barcelona arrolla al Racing Santander

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El FC Barcelona firmó una actuación contundente en el Camp Nou tras derrotar 7-2 al Real Racing Club, con un golazo de Joao Cancelo. El conjunto azulgrana hizo valer su claro favoritismo previo y dominó el compromiso de principio a fin.

La gran figura de la jornada fue Raphinha, quien lideró el ataque catalán al firmar un triplete con goles a los minutos 25 (de penal), 42 y 67 (de penal). El ímpetu ofensivo de los locales les permitió irse al descanso con una cómoda ventaja de 4-1.

Foto: AFP

En la segunda mitad, el equipo visitante intentó reaccionar y logró descontar por medio de Yassir Zabiri al minuto 65. Sin embargo, la respuesta del Barcelona fue inmediata y categórica, cerrando la goleada con los tantos de Gabriel Jesus al minuto 79 y de Lamine Yamal al minuto 89.

Con esta abultada victoria, el FC Barcelona ratifica su inicio perfecto de temporada y se afianza en la cima de la tabla de posiciones como líder del campeonato.