Con fuerte presencia militar y acompañada del Primer Caballero: Fernández llega a El Salvador

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández llegó cerca de mediodía de este viernes a El Salvador para un encuentro con el presidente Nayib Bukele.

La mandataria arribó junto al Primer Caballero, Jeffrey Umaña, además, rodeada de presencia militar del país centroamericano.

El motivo de la visita, segunda gira oficial de Fernández, es para conocer el funcionamiento del CECOT salvadoreño, el cual inspiró la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

Vea las imágenes:

Fotografía cortesía Presidencia

Fotografía cortesía Presidencia

Fotografía cortesía Presidencia

Fotografía cortesía Presidencia

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