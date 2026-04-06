El periodista y director de noticias de Central Noticias, Douglas Sánchez, confirmó a través de sus redes sociales su salida del canal de televisión OPA, la tarde de este lunes 6 de abril.

“Este lunes 6 de abril del 2026 concluyo mi etapa laboral en OPA después de poco más de tres años muy intensos, llenos de mucho aprendizaje. Quiero dar un enorme saludo y agradecimiento a todo un equipo que creyó en que podíamos salir adelante con este proyecto y se fueron sumando poco a poco. A ellos, de verdad, mi agradecimiento eterno”, expresó Sánchez.

De igual manera, aprovechó para agradecer la oportunidad que tuvo dentro del canal.

“A partir de hoy toca un nuevo viaje, un viaje de aprendizaje y de emprendimiento también de alguna manera. Hay proyectos que toca revisar y veremos qué nos depara la vida. Estoy seguro de que con la mano de Dios todo va a salir en orden y va a salir bien. Energía hay, creatividad hay, salud hay; así que a partir de ahí todo es ganancia”, agregó.