Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Ocho meses después de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida por la muerte de su hermano, el portero costarricense-nicaragüense Douglas Forvis Espinoza compartió una noticia que llena de ilusión a su familia: será padre.

El guardameta realizó el anuncio por medio de su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotografías junto a su pareja sentimental, una periodista nicaragüense.

“Gracias Dios 🤍 ¡Ahora seremos 3!”, escribieron para acompañar las imágenes con las que dieron a conocer la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Forvis, quien actualmente defiende la portería del Cacique Diriangén FC, equipo de la primera división de Nicaragua, también dedicó unas palabras al momento que vive, recordando la pérdida de su hermano.

“Es increíble, hace unos meses se fue mi hermano, una de las personas que más amaba, y ahora Dios envió esta bendición a nuestras vidas”, expresó el futbolista.

Portero perdió a su hermano en un accidente

La noticia llega ocho meses después de que la familia de Forvis enfrentara la muerte de Jimmy Forvis Espinoza, de aproximadamente 40 años, quien falleció en febrero anterior en un accidente de tránsito ocurrido en la cuesta hacia Huacas de Santa Cruz, Guanacaste.

Según la información recopilada en ese momento, el hombre se dirigía a su trabajo en Playa Potrero a bordo de una motocicleta y viajaba acompañado por su hermana cuando se produjo una colisión frontal con un vehículo 4×4 que descendía por la vía.

El accidente ocurrió aproximadamente 800 metros antes del sector conocido como El Llano, en dirección a Huacas.

Producto del impacto, el vehículo se precipitó por un guindo de aproximadamente 15 metros, mientras que la motocicleta y su conductor quedaron a unos cinco metros de la carretera principal.

El hermano del reconocido guardameta falleció en el lugar producto de las lesiones sufridas.