Con estas fotos, Cancillería anunció participación de ministro en reunión con Trump

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Cancillería de Costa Rica anunció mediante fotografías la participación del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, a través de una publicación en su cuenta de X, en una reunión de alto nivel del Escudo de las Américas, encuentro al que no asistió la presidenta de la República, Laura Fernández.

Según la información suministrada, la actividad reunió a representantes de 15 países de la región para actualizar sus estrategias en materia de seguridad y desarrollo.

El encuentro estuvo liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio. También participaron el representante de Comercio, Jamieson Greer; el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Tovar encabezó delegación; confirmó Cancillería

La representación de Costa Rica estuvo encabezada por Tovar, según informó la Cancillería, quien durante el encuentro destacó los esfuerzos que realiza el país en materia de seguridad pese a no contar con fuerzas armadas.

El entonces canciller también reconoció la importancia de mantener la cooperación con socios estratégicos y señaló la necesidad de que la región continúe atenta a la evolución de la situación en Cuba y Nicaragua.

Además, Tovar se refirió a la problemática de la minería ilegal y sus consecuencias.

Costa Rica participó en reunión de Escudo de las Américas, junto a 15 países para revisar de seguridad y desarrollo.



El encuentro fue liderado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



📎Más información: https://t.co/P7vhERuqyR pic.twitter.com/LLNK9hxybo — Cancillería Costa Rica 🇨🇷 (@CRcancilleria) September 22, 2026

Costa Rica, por su parte, estuvo representada por Tovar, mientras la presidenta Laura Fernández no participó en la reunión y este jueves anunció el despido del funcionario.