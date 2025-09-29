Sergio Quesada, juez en los Tribunales de Justicia de Goicoechea, fue hallado sin vida en su vivienda.

La noticia se dio a conocer la tarde del domingo 28 de setiembre, en donde se destacaba que las autoridades investigarían el hecho.

Ante esto, los emotivos mensajes de despedida en las diferentes redes sociales no se hicieron esperar.

Uno de los más emotivos fue el compartido por Rosaura Chinchilla Calderón, docente y jueza en materia penal.

“Mi sentido pésame a la familia doliente y a sus compañeros y compañeras de trabajo. ¡Descansa en paz Sergio!”, mencionó.

“Hoy nos estremece la noticia del fallecimiento de un juez. Y con ella, la dura verdad: quienes trabajan en la justicia, especialmente en el ámbito penal, pasan toda su vida recibiendo, escuchando y absorbiendo la violencia social”, afirmó Chinchilla.

Por otro lado, el abogado Rafael Rodríguez Salazar, también dedicó unas palabras y reflexión tras la muerte del juez.