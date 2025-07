En Costa Rica, hay que decirlo sin rodeos: es una vergüenza que una institución del Estado haya amenazado con cortarle el agua a 20 mil personas por una bronca entre oficinas públicas. Así de claro.

No se trataba de vecinos que dejaron de pagar, sino de un pleito entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Paraíso por una deuda institucional que, según la versión oficial, ya superó los ¢3.466 millones.

Afortunadamente, la Sala Constitucional hizo lo correcto y ordenó que el agua no se puede cortar mientras se resuelve el enredo por la vía legal.

Era lo mínimo. En un país donde se llena la boca hablando de derechos humanos, no se puede permitir que una familia quede sin agua por culpa del desorden de sus autoridades.

El agua no es un lujo. El agua es salud, comida, higiene. Es dignidad.

Lo que pasó en Paraíso demuestra hasta dónde ha llegado la irresponsabilidad institucional.

Mientras los ciudadanos pagan puntual sus recibos, los jerarcas se tiran la bola y ninguno responde.

El AyA presiona con cortes masivos, y la Municipalidad alega acuerdos no cumplidos. ¿Y en medio? Las personas, como siempre, viendo cómo se les viene encima una amenaza injusta y absurda.

Este no es un simple problema de facturación.

Es un reflejo de un Estado desordenado, que no planifica, no se comunica y no entiende para quién trabaja. Porque cuando un funcionario público firma una orden para dejar a una comunidad sin agua, está actuando contra la gente, no a favor del bien común.

Lo ocurrido en Paraíso no puede repetirse en ningún otro cantón.

Las instituciones deben rendir cuentas, coordinarse y respetar el derecho fundamental al agua.

Ya estuvo bueno de que los costarricenses paguen las consecuencias de los pleitos entre empleados públicos.

Hoy celebramos que la comunidad alzó la voz. Que no se dejó. Que recurrió al Estado de derecho y le ganó a la amenaza. Bien por los vecinos. Bien por la Sala. Pero mal, muy mal, por quienes siquiera pensaron en cerrar una llave a miles de hogares como si fuera un castigo cualquiera.

Con el agua no se juega. Y Costa Rica no debe permitir que eso vuelva a estar en duda.