Con duplicados de llaves: Así robaron una ferretería

Tres sujetos, incluido un adulto mayor, fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos del robo a una ferretería utilizando duplicados de llaves.
Los sujetos fueron identificados con los apellidos:
De acuerdo con los agentes judiciales, ejecutaron unos allanamientos en tres viviendas ubicadas en Desamparados y en Alajuelita la mañana de este jueves.
Estas personas figuran como sospechosos del delito de robo agravado, y el hecho con que se les vincula ocurrió en el mes de agosto del año pasado, cuando en apariencia se habría presentado un robo a una ferretería.
El método de operar era utilizando duplicados de llaves o llaves que ellos mismos creaban para aparentemente abrir los candados de la ferretería.
Tras las diligencias correspondientes y con la ejecución de los allanamientos, se logró el decomiso de:
Los sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.