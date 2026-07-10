Con duplicados de llaves: Así robaron una ferretería

Tres sujetos, incluido un adulto mayor, fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos del robo a una ferretería utilizando duplicados de llaves.

Los sujetos fueron identificados con los apellidos:

Oviedo, de 68 años

Ríos, de 42 años

Astorga, de 46 años

Foto: OIJ

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De acuerdo con los agentes judiciales, ejecutaron unos allanamientos en tres viviendas ubicadas en Desamparados y en Alajuelita la mañana de este jueves.

Estas personas figuran como sospechosos del delito de robo agravado, y el hecho con que se les vincula ocurrió en el mes de agosto del año pasado, cuando en apariencia se habría presentado un robo a una ferretería.

El método de operar era utilizando duplicados de llaves o llaves que ellos mismos creaban para aparentemente abrir los candados de la ferretería.

Foto: OIJ

Tras las diligencias correspondientes y con la ejecución de los allanamientos, se logró el decomiso de:

Un vehículo

84 machotes de llaves

Varias herramientas, en apariencia, sustraídas del local

Los sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ

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