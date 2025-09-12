El cuerpo sin vida de un hombre encontrado la mañana de este viernes en una finca privada cerca de la Universidad EARTH en el sector de La Lucha de Río Jiménez, en Guácimo de Limón, presentaba heridas por arma de fuego tras un presunto asalto.

La víctima presentaba varias heridas, al menos 2 de ellas en la cabeza.

El caso

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se reportó cerca de las 5:00 a. m. mediante una llamada al sistema de emergencias 911, cuando trabajadores de la zona dieron aviso tras encontrar el cuerpo en el margen del río Parismina.

“Agentes de la OIJ de Pococí y Guácimo se presentan en la escena y al realizar la revisión preliminar del cuerpo es se presentaba heridas de arma de fuego en cabeza, espalda y clavícula”, indicaron las autoridades.

Hallazgo de cuerpo en Limón. Foto: cortesía corresponsal.

Los agentes judiciales confirmaron que el hombre vestía ropa de trabajo y portaba un bolso con sus pertenencias, lo que hace presumir que se dirigía a sus labores cuando fue interceptado.

En apariencia, se trataría de un asalto, ya que entre lo sustraído estaría incluso el bolso donde llevaba su comida.

Hallazgo de cuerpo en Limón. Foto: cortesía corresponsal.

En la escena se localizaron indicios balísticos que fueron remitidos a los laboratorios de ciencias forenses para su análisis. La Cruz Roja de Guácimo declaró sin vida a la víctima en el lugar.

“La víctima fue identificada como un masculino de apellido Espinoza de 40 años. El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial y el caso se mantiene en investigación“, concluyó el OIJ.

La investigación continúa por parte de las autoridades con el fin de esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.