¡Con Bugs Bunny! Decomisan gran cargamento de droga

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Un contundente y llamativo golpe al narcotráfico internacional propinaron este domingo los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, tras interceptar una embarcación cargada con aparente cocaína en el Humedal Térraba-Sierpe, en el Pacífico sur del país.

Lo que más llamó la atención al revisar el cargamento fue la particular forma en la que venía empaquetado: los bloques de droga estaban sellados con plásticos protectores que exhibían gráficos de Warner Bros., incluyendo la imagen del icónico conejo Bugs Bunny, así como otros empaques marcados con la corona de la marca Rolex.

El operativo comenzó desde tempranas horas de la madrugada, cuando oficiales de la Policía de Fronteras detectaron la embarcación sospechosa. Tras una intensa persecución desarrollada entre Punta Mala y el Estero Coronado, los tripulantes optaron por meter la lancha en uno de los canales, abandonarla y huir hacia los manglares aprovechando la vegetación de la zona.

Al asegurar la nave, las autoridades coordinaron con la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas (PCD) para el procesamiento de la escena. De forma preliminar, los agentes contabilizaron un total de 103 bultos de gran tamaño.

Las estimaciones iniciales apuntan a que el pesaje total de la droga podría superar las tres toneladas.

Mientras tanto, un fuerte despliegue policial con unidades terrestres y de búsqueda se mantiene en todo el sector para dar con los sospechosos que lograron escapar entre los canales del humedal.