Con armas, droga y dinero: así cayó pareja en Los Chiles

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una pareja detenida con armas y drogas en Los Chiles cumplirá 3 meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La medida fue dictada por el juzgado penal de la zona, luego de la detención realizada por oficiales de la Fuerza Pública durante un patrullaje preventivo en el centro del cantón.

Decomiso en Los Chiles. Foto: MSP.

Los sospechosos, un hombre de apellido Molinares y una mujer de apellido Rodríguez, ambos de nacionalidad nicaragüense, fueron aprehendidos la semana anterior.

Decomiso en Los Chiles. Foto: MSP.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un revólver calibre .38 con 5 proyectiles, un arma de fabricación casera, 40 dosis de aparente crack, cerca de 78,5 gramos adicionales de esta sustancia, así como marihuana en distintas presentaciones.

Decomiso en Los Chiles. Foto: MSP.

Además, se les incautó dinero en efectivo en colones, dólares y córdobas, que se presume proviene de la venta de drogas.

El caso es dirigido por el Ministerio Público, que continuará con las investigaciones mientras la pareja permanece en prisión preventiva.