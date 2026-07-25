Con arma y vehículo blindado: ubican a hija de alias “Diablo”

La hija de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue ubicada este sábado en las inmediaciones del centro penitenciario La Reforma luego de que las autoridades la identificaran portando un arma de fuego mientras se movilizaba en un vehículo blindado.

La acción fue ejecutada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en coordinación con la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria, como parte del reforzamiento de seguridad tras el ingreso de alias “Diablo” al sistema penitenciario.

Detienen a hija de alias Diablo. Foto: MSP.

El director de la DIS, Pablo Martínez Bertozzi, explicó que la mujer, identificada como Arias Fonseca, fue localizada cerca del acceso principal al centro penal.

“La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS, en coordinación con la Fuerza Pública y la Inteligencia de la Policía Penitenciaria, identificó a Arias Fonseca, hija de Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, cerca del acceso principal a La Reforma. La mujer portaba un arma de fuego y se trasladaba en una Toyota Prado blindada”.

Detienen a hija de alias Diablo. Foto: MSP.

Martínez agregó que las labores de inteligencia buscan mantener vigilancia permanente sobre los alrededores del centro penal para prevenir cualquier situación que comprometa la seguridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, aseguró que se mantendrán operativos permanentes en la zona y advirtió que las autoridades continuarán investigando a personas vinculadas con estructuras del crimen organizado.

Arma de la hija de alias Diablo. Foto: MSP.

“Hoy, producto de esa coordinación, ubicamos a la hija del Diablo que portaba no solamente un arma, permisos de portación de armas y un vehículo totalmente blindado. Vamos detrás de todas las personas que tengan relación con estos sujetos que integran los grupos de crimen organizado”.

Las autoridades indicaron que los controles en los alrededores de La Reforma continuarán de manera permanente como parte del dispositivo de máxima seguridad implementado tras la captura de alias “Diablo”.