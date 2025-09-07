El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración ciudadana para identificar a 2 hombres sospechosos de un robo en una vivienda en Escazú, San José.

Tal y como se observa en la grabación, los sospechosos habrían ingresado a la vivienda y sustrajeron varias pertenencias.

Además, se observa a uno de estos portar arma en mano.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2025 a las 9:00 p.m. en una casa en Escazú, San José.

Descripciones de los sospechosos:

Sospechoso #1: Masculino, de contextura delgada, vestía un suéter de gorro de color claro y un buzo de color oscuro.

Sospechoso #2: Masculino, también de contextura delgada, usaba una camiseta de color claro y pantalón claro. Se le observa cubriéndose el rostro al percatarse de las cámaras.

La identificación de estas personas es indispensable para la investigación del delito de robo y para la seguridad de la comunidad.

Qué hacer si tiene información: