Con aplausos diputados concluyen más de 5 mil mociones de jornadas 4-3

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Este jueves en la sesión extraordinaria del plenario, los diputados terminaron de votar las 5.129 mociones que tenía presentadas el proyecto de jornadas excepcionales de trabajo de 12 horas, mejor conocido como jornadas 4-3.

Aunque en principio se esperaba que este proceso tardara unos tres meses, fue posible hacerlo en menor plazo, cerca de dos meses.

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, incluso pidió un aplauso que fue dado por los diputados oficialistas, práctica que no es común dentro del plenario.

Jiménez agradeció el apoyo para culminar con las mociones y agregó que este proyecto será de “gran bendición” para los trabajadores del país.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta resaltó la urgencia que tiene el país para competir y ofrecer oportunidades a empresas extranjeras que requieren este tipo de horarios laborales.

“Competimos con muchos países que tienen estas condiciones, modernizar nuestra legislación laboral es una obligación”, insistió.

En contra

El diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya pidió la palabra para señalar lo que considera uno de los muchos vicios de procedimientos que esta bancada ha señalado sobre el proceso.

Araya mencionó que podría existir una violación a la Constitución Política, luego que la Sala IV ordenó al Congreso que debía conocer la nomina de candidatos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional “en la próxima oportunidad posible”.

Para el frenteamplista esa próxima oportunidad posible según la Constitución debió ser en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria del plenario, cosa que no ocurrió.

La también diputada del FA, María Eugenia Román, recordó que este proyecto apenas inicia su discusión del fondo y que aún falta su votación en primer y segundo debate.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández, dijo sentirse orgulloso del rendimiento de la Asamblea Legislativa.

Y recordó que la bancada del PLN estuvo presente votando las mociones y no atrasar por atrasar como muchos insisten en señalar.

“Nuestro partido tiene identidad de construcción y no para retrasar”, afirmó.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, también resaltó que ellos están ahí para trabajar, y que esa responsabilidad es una característica de su fracción, a pesar de los insultos de Casa Presidencial.

Ramírez no quiso hablar sobre el fondo del plan, pero sí lamentó un cambio aplicado en el proyecto, que elimina la consulta vinculante a los trabajadores para acceder o no a este tipo de jornadas.

Luego recordó que esta reforma apenas impactaría al 1% de las empresas del país, por lo que sería falaz decir que esto generará un gran cambio en la generación del empleo.

El diputado del FA, José María Villalta agregó que esta reforma no genera ningún avance, sino más bien un retroceso en materia de derechos laborales principalmente porque a su criterio estas jornadas no cubren el pago de las horas extra.

La fracción oficialista realizó luego una conferencia de prensa para celebrar el avance de este plan.

La bancada del PLN no ha decidido si apoyará una consulta del plan a la Sala IV, una vez se vote en primero debate.