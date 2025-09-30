En el marco del Mes de la Persona Adulta Mayor y con motivo de su 105º aniversario, la Sociedad de Seguros de Vida organizó una agenda especial de actividades gratuitas para sus personas asociadas pensionadas y jubiladas.

Las jornadas, que se realizarán en distintas regiones del país durante octubre, incluyen música en vivo, bingo, karaoke y juegos recreativos, con el propósito de fortalecer la convivencia, el bienestar y el disfrute en comunidad.

Los encuentros se llevarán a cabo el:

2 de octubre, 2:00 p. m.: Casa de ADEP, Ciudad Quesada.

3 de octubre, 2:00 p. m.: Casa de ADEP, San Ramón.

9 de octubre, 2:00 p. m.: Casa de ANDE, Limón.

10 de octubre, 2:00 p. m.: Casa de ADEP, Guápiles.

16 de octubre, 2:00 p. m.: Centro de recreo de ANDE, Cañas (ingreso indicando participación en la actividad de la Sociedad de Seguros de Vida).

17 de octubre, 2:00 p. m.: Casa regional de ANDE, Puntarenas.

23 de octubre, 2:00 p. m.: Casa de ANDE, Turrialba.

24 de octubre, 2:00 p. m.: Centro de recreo de ANDE, Pérez Zeledón.

Luis Alejandro Meneses, representante de la institución, resaltó la relevancia de rendir homenaje a quienes dedicaron su vida a la enseñanza.

“La persona adulta mayor es un pilar fundamental para nuestra institución y para el país. No solo representan una fuente invaluable de experiencia y sabiduría, sino que también continúan haciendo importantes aportes a sus familias y comunidades”.

Con esta iniciativa, la Sociedad de Seguros de Vida busca honrar la trayectoria de los trabajadores de la educación y reafirmar su compromiso de brindarles espacios de integración y reconocimiento.