El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un hombre que perdió la vida la noche del viernes tras un ataque armado en el sector de Paraíso de Santa Cruz, en Guanacaste.

Las autoridades destacaron que la víctima fue abordada por 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones.

Un factor que se dio a conocer recientemente es que el ahora fallecido habría llegado al sitio de los hechos en un vehículo, acompañado de su esposa y 3 hijos.

El hombre descendió de carro y fue ahí cuando llegaron los atacantes.

La víctima, que fue identificada como un hombre de apellido Gutiérrez de 39 años, falleció tras recibir aproximadamente 50 impactos de bala.

Desde el sitio se destaca que sus familiares no resultaron heridos por las balas.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo del mismo, el cual es remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.

Con información de Corresponsal Manuel Gutiérrez.