

Francisco Brenes Herrera

Con mucha ilusión y compromiso patrio, la delegación costarricense de nivel primario viajó este miércoles 10 de setiembre rumbo a Managua, Nicaragua, para participar en los X Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (Codicader). En total, son 190 personas, entre ellas 124 niños, quienes representan al país en esta cita regional que se celebrará del 11 al 15 de setiembre.

El grupo salió del Estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana, en cuatro autobuses, con destino al Hotel Crowne Plaza, tras cruzar la frontera en Peñas Blancas. Los jóvenes campeones nacionales competirán contra delegaciones de seis países en ocho disciplinas: kids athletics, ajedrez, minibaloncesto, fútbol 7, gimnasia artística, natación, tenis de mesa y minivoleibol.

Las justas se desarrollarán en escenarios como el Instituto Nicaragüense de los Deportes, la piscina Michael Richardson, la Universidad de Managua y el Complejo Deportivo España. En deportes colectivos, destacan representaciones escolares de Guanacaste, Puntarenas, Cartago y Turrialba.

Con el objetivo de dejar en alto el nombre del país, la delegación tricolor se prepara para demostrar talento, disciplina y espíritu deportivo en esta nueva edición de los Juegos Codicader 2025.