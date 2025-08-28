El joven atleta cartaginés Javier Alli Riba tuvo una destacada participación en el Campeonato de Gimnasia Artística, donde logró conquistar siete medallas de oro y una de plata en la categoría Nivel 5.

Javier, quien cursa el sexto grado en la Escuela Miravalle de Cartago, comentó que viaja casi todos los días desde su ciudad natal hasta Curridabat para entrenar.

A sus 12 años, y con cuatro dedicados a la práctica de la gimnasia artística, el deportista no se sorprende por su éxito, ya que asegura que no es la primera vez que gana tantas preseas. “Tengo como 120 medallas en total en mi casa”, dijo con una sonrisa.

El joven entrena cinco días a la semana, con sesiones de 3 horas. Con entusiasmo, expresó: “Mi mayor sueño es convertirme en un atleta de alto rendimiento para competir y representar a Costa Rica”.