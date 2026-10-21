Comunidades indígenas obtuvieron servicios de salud visual

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) brindó servicios de salud visual a 248 habitantes de comunidades indígenas en Talamanca.

Personas con edades entre 7 y 84 años, vecinos de las comunidades de Piedra Mesa y Bajo Bley, en el territorio indígena de Alto Telire Talamanca, se beneficiaron de la jornada de atención optométrica que realizó la CCSS.

Muchos de los que participaron era la primera vez que se realizaban un examen visual; la jornada duró dos semanas.

Foto: Cortesía.

Según el médico Andrés Alvarado García, optometrista de la Clínica Oftalmológica, la atención de los pacientes se realizó de mayor a menor edad, donde se realizaron diferentes diagnósticos.

“En los mayores de 40 años se diagnosticó, principalmente, presbicia (pérdida gradual y natural de la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos, un proceso asociado al envejecimiento en todas las personas a partir de los 40 años). También tuvimos casos de astigmatismo (padecimiento que provoca que las imágenes se vean borrosas o distorsionadas tanto de cerca como de lejos), estrabismo (afección visual en la que los ojos no están alineados correctamente y apuntan en direcciones diferentes) y cataratas”, agregó Alvarado.

También indicó Alvarado que, para los pacientes con cataratas, se realizaron las gestiones pertinentes, de forma paralela con el personal del área de salud de Talamanca, para dar continuidad a la respectiva atención quirúrgica.

De las 248 personas atendidas, el 30% requirió de prescripción de lentes; para la entrega de los mismos, personal de la CCSS visitará la zona nuevamente entre los meses de noviembre y diciembre.

Aunque la barrera lingüística fue un gran reto, los funcionarios institucionales de la zona brindaron asistencia como intérpretes.

Foto: Cortesía.

La jornada permitió brindar el servicio a comunidades vulnerables con importantes barreras de acceso, como la dispersión geográfica y las limitaciones de transporte.

Para el doctor Mauricio Solano Corella, director del área de salud de Talamanca, la jornada marca un antes y un después en la salud visual de las poblaciones indígenas.