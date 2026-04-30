Un grupo de personas de Aserrí se manifestó este jueves desde las 8:00 a. m. frente a la Municipalidad del cantón en protesta por los constantes problemas en el suministro de agua.

Según los vecinos, se buscó visibilizar “la urgencia de soluciones” en lo que consideran como “una vulneración a un derecho básico” como el acceso al recurso hídrico.

También se convocó a la manifestación debido a los presuntos “incumplimientos de los horarios de abastecimiento, la falta de soluciones concretas y la deficiente comunicación por parte del gobierno local”.

“Hay varias situaciones delictivas contra el acueducto, sus válvulas y sus pozos que los han venido deteriorando. Nosotros estamos procurando que todo Aserrí sea abastecido con agua”, afirmó la alcaldesa Patricia Segura.

De acuerdo con la denuncia de los vecinos, cuando se retoma el servicio tras varias horas, llega, pero en mal estado.

Adicionalmente, las peticiones emitidas a la alcaldía exigen una solución definitiva al problema y el acceso continuo al agua potable para todos los sectores afectados.

Finalmente, los representantes de las comunidades realizarán un escrito con observaciones hacia el Concejo Municipal, con copia al Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes.

Fotografía: Municipalidad de Aserrí.

Fotografía: Municipalidad de Aserrí.

Fotografía: La Potente Radio-TV