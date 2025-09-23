Después de décadas sin acceso a un servicio esencial, 45 familias de la comunidad de La Palma, en Santa Rosa de Tilarán, cuentan por primera vez con agua potable, gracias a la construcción e inauguración de un nuevo acueducto.

El proyecto, que se empezó a gestar en 2014, se concretó tras varios años de gestión y coordinación entre instituciones públicas, organizaciones locales, vecinos y finqueros de la zona.

En la obra participaron la Municipalidad de Tilarán, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la ASADA de Sabalito, el Ministerio de Salud y la empresa privada, en este caso CMI Energía, a través de los Parques Eólicos Campos Azules y Altamira.

Nuevo acueducto en la comunidad. Foto: cortesía.

“En pleno siglo XXI, La Palma era una de las comunidades del cantón que no disponía de este derecho y servicio esencial, por lo que la inauguración de este acueducto representa un hito histórico en el abastecimiento de agua y un paso decisivo hacia el desarrollo integral de las familias”, comentó Katherine Alfaro, alcaldesa de Tilarán.

Vecinos de la zona recordaron cómo, hasta ahora, debían trasladar agua en baldes o consumir líquido en malas condiciones, lo que incluso generaba preocupación por la continuidad de la escuela local ante la falta de agua de calidad.

Coordinación interinstitucional

El proceso de construcción del acueducto se desarrolló entre 2021 y 2022, mientras que la coordinación interinstitucional se prolongó hasta este 2025, cuando finalmente se inauguró la obra que garantiza el acceso a agua potable para toda la comunidad.

Representantes de CMI Energía también destacaron el carácter social del proyecto.

“En cuanto nos dimos cuenta de que esta era una de las comunidades de Tilarán sin agua potable, pusimos manos a la obra, pensando sobre todo en su niñez, ya que, al no contar con este recurso, existía el riesgo del cierre de la escuela“, señaló Gabriela Corrales, coordinadora de Medio Ambiente y Gestión Social de CMI Energía.

El acueducto representa un cambio histórico para La Palma y, según sus habitantes, marca el inicio de una nueva etapa en la calidad de vida y el desarrollo de la comunidad.