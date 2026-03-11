Comunidad de Guiones Sur rehabilita antiguo acceso a Nosara

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Los vecinos de Guiones Sur de Nicoya iniciaron este miércoles con la reapertura de una antigua ruta para volver a tener acceso a comunidades aledañas como Ostional y Nosara, sin tener que ingresar a la playa.
La Asociación de Pescadores de Guiones Sur, en conjunto con los residentes de la zona, iniciaron las gestiones para que, en el caso de una emergencia, las unidades de policía, bomberos o los cuerpos de socorro puedan ingresar a la zona por una carretera deshabilitada hace años.
Esta situación en Guiones Sur venía denunciándose debido a que, en temporadas de marea alta, las personas del sitio quedaban incomunicadas.
Asimismo, la asociación y los vecinos alegan que la venta de lotes fue privando el acceso a esta calle, que fue desapareciendo poco a poco por causas naturales.
Es por ello que, tras años de lucha, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) decretó la rehabilitación de este camino, ubicado dentro de la milla marítima.
El siguiente paso será recaudar fondos para pagar maquinaria y, posteriormente, instalar alcantarillas, un puente y lastrear el camino para que la vía tenga acceso las 24 horas del día.
Cabe recalcar que en la entrada antigua a la costa, se colocaron piedras para que no se pueda ingresar por motocicleta o vehículo.