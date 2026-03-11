Comunidad de Guiones Sur rehabilita antiguo acceso a Nosara

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Los vecinos de Guiones Sur de Nicoya iniciaron este miércoles con la reapertura de una antigua ruta para volver a tener acceso a comunidades aledañas como Ostional y Nosara, sin tener que ingresar a la playa.

La Asociación de Pescadores de Guiones Sur, en conjunto con los residentes de la zona, iniciaron las gestiones para que, en el caso de una emergencia, las unidades de policía, bomberos o los cuerpos de socorro puedan ingresar a la zona por una carretera deshabilitada hace años.

Esta situación en Guiones Sur venía denunciándose debido a que, en temporadas de marea alta, las personas del sitio quedaban incomunicadas.

Asimismo, la asociación y los vecinos alegan que la venta de lotes fue privando el acceso a esta calle, que fue desapareciendo poco a poco por causas naturales.

Es por ello que, tras años de lucha, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) decretó la rehabilitación de este camino, ubicado dentro de la milla marítima.

Edith Castillo, vecina de Guiones Sur.

El siguiente paso será recaudar fondos para pagar maquinaria y, posteriormente, instalar alcantarillas, un puente y lastrear el camino para que la vía tenga acceso las 24 horas del día.

Cabe recalcar que en la entrada antigua a la costa, se colocaron piedras para que no se pueda ingresar por motocicleta o vehículo.