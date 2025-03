Si usted está interesado en adquirir un vehículo en Expomóvil, tome en cuenta los diferentes escenarios que ofrecen las entidades bancarias.

Por ejemplo, si su presupuesto es para comprar un carro de $22.000 u ¢11 millones a un plazo de cinco años, debe revisar las diferentes opciones, por ejemplo las tasas de interés, que influyen en la cuota que usted pagará.

Para ello, Diario Extra realizó un ejercicio con las opciones de un banco público, en este caso el Nacional y uno privado: Davivienda.

Por un lado, Davivienda ofrece una tasa fija durante la duración del crédito y el Banco Nacional solo en los primeros dos años para después usar la básica pasiva (TBP) para definir el interés.

Sobre las diferencias en el interés en colones y en dólares, así como el monto final del pago a cinco años y a ocho años.

Ambas entidades brindan la opción de incluir el seguro en la cuota mensual y se debe pagar una prima del 20%, que equivale a ¢2,2 millones.

Colones vs. dólares

Davivienda ofrece una tasa fija del 9% en colones y del 7,75% en dólares. La cuota mensual para un financiamiento en la moneda local es de ¢233.605, mientras que en la divisa extranjera es de $449.

En cuanto al pago total al finalizar el crédito, en colones se cancelarían ¢16.216.300 con un excedente de ¢5.216.300 en intereses, mientras que en dólares los montos ascienden a $31.340 y $9.340. El Banco Nacional define sus tipos de interés de acuerdo con la tasa variable usando los indicadores financieros de la básica pasiva que establece el Banco Central para colones y la tasa de reserva interbancaria (TRI) trimestral para dólares.

En colones la tasa es TBP (5%)+7%, mientras que en dólares TRI (2.93%)+8,60%. Esto se traduce en una cuota mensual de ¢245.139 y $485,84. El costo total es de ¢16.908.340 y $33.550 con intereses de ¢4.908.340 y $11.550, respectivamente.

Ante los préstamos en dólares, el analista financiero Vidal Villalobos afirmó: “El banco no asume el riesgo, sino el que toma el crédito, por eso hay que insistir en no endeudarse en una moneda que usted no genera”.

Al respecto agregó: “Las personas tienen que hacer el análisis, no con los datos que tienen ahora, sino hacer un análisis de sensibilidad y ver hasta dónde aguanta el bolsillo.

Si sube el tipo de cambio deben medir bien el riesgo”.

5 años vs. 8 años

Cuando se revisa los plazos observamos una cuota menor en el de ocho años, sin embargo, hay un pago mayor en el monto total al final de este por la acumulación de intereses.

En Davivienda la cuota mensual para un financiamiento en colones es de ¢233.605 a cinco años, mientras que a ocho años la cuota disminuye a ¢169.450. En cuanto al pago total, quien elija cinco años pagaría ¢16.216.300, mientras que a ocho años aumentaría a ¢18.467.200.

Los intereses acumulados también varían: ¢5.216.300 en el plazo menor y ¢7.467.200 en el mayor.

El Banco Nacional tiene una cuota mensual de ¢245.139 a cinco años y de ¢163.465 a ocho años.

El costo total del préstamo es de ¢16.908.340 para el plazo más corto y de ¢17.892.640 para el más largo, con intereses de ¢4.908.340 y ¢6.892.640, respectivamente.