Intentar comprar un carro por la plataforma Marketplace se convirtió en una historia de terror para una mujer, pues después de ser citada en un determinado punto de la capital varios hombres casi le roban.

El caso se conoció tras un reporte de la Fuerza Pública, que acudió a un llamado por asalto fuera de una cadena comercial en San Sebastián, el cual señalaba que dos personas denunciaron que contactaron a un usuario de Facebook que vendía un vehículo por ¢7 millones.

Los afectados externaron que llegaron al sitio acordado y era una calle sin salida a la cual arribaron dos sujetos armados que trataron de asaltarlos, por lo tanto, quien conducía salió en reversa y pudieron escapar. En la acción golpeó el auto de los atacantes.

Diario Extra contactó a la mujer víctima de este hecho. Ella prefirió mantener el anonimato por motivos de seguridad, pero detalló todo lo ocurrido. “El carro estaba en una página de Marketplace, la persona me dice que están vendiendo barato porque están a punto de perder una propiedad”, explicó.

Tras coordinar por redes sociales para cerrar la compra, se dirigió con un acompañante al lugar acordado, desde donde llamaron al supuesto vendedor y mientras hablaban por teléfono llegaron los criminales.

“En ese momento le digo a mi sobrino que arranque, porque veo que atrás vienen dos personas con algo en las manos, le grito: vámonos de aquí que nos van a asaltar. Los hombres se colocan a la par y me ponen un arma por la ventana”, relató. Considera un milagro que no le hayan disparado, ya que apenas tuvieron el tiempo para reaccionar e irse. Asegura que hasta percibió el olor a pólvora.

Añadió que no llevaba efectivo, pues un familiar así se lo aconsejó por si se trataba de una estafa. “Si me hubieran matado no me quitan nada de dinero, pero esto fue un asalto a mano armada y un intento de homicidio”, enfatizó.

El auto de los delincuentes recibió un impacto cuando el acompañante de la mujer hizo la maniobra para escapar, por lo que la reparación les saldría en unos ¢250.000.

“La misma policía me contó que hace tres días una señora fue a comprar un vehículo en ¢2,5 millones, se le fueron con la plata y le hicieron exactamente lo mismo. Con nosotros fue un milagro que no nos dispararan”, manifestó la afectada.

La Fuerza Pública confirmó a este rotativo el hecho y que no se logró ubicar a los sospechosos. Agregó que no es la primera vez que reciben este tipo de reportes.