Compra y venta de oro forman parte de investigación del Caso Éxodo

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Las actividades relacionadas con la compra y venta de oro y chatarra de oro forman parte de la investigación que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía contra una estructura ligada al Caso Éxodo.

Según la información de la investigación, alias “Sobrino”, identificado como Edwin Vargas García, tenía vinculada una finca en Crucitas, donde se desarrollaban actividades relacionadas con el oro.

La propiedad ya había sido allanada anteriormente. En aquella diligencia, las autoridades localizaron bienes, animales y armas.

Ahora, como parte de los 22 allanamientos del Caso Éxodo, los investigadores buscan establecer cómo estas actividades habrían funcionado dentro de la estructura y si estuvieron relacionadas con la legitimación de capitales.