Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Las canciones de José Capmany llegarán por primera vez al escenario del Teatro Nacional, un recinto que el líder de Café con Leche nunca tuvo la oportunidad de conquistar en vida.

El próximo 3 de octubre, el público costarricense podrá disfrutar de José Vive, un concierto organizado por Ernesto Adduci, fundador de Rock Fest y amigo cercano del músico, junto con Pedro Capmany, hijo de José, quienes han trabajado durante años en la recuperación y difusión de su legado musical.

El espectáculo reunirá a artistas que compartieron con Capmany durante su vida y a nuevas generaciones que encontraron inspiración en sus canciones. El homenaje también contará con la participación de sus hijos Pedro, Pablo y María José, así como de María, su esposa.

Foto: Redes sociales

Un concierto con grandes artistas nacionales

La primera parte del espectáculo contará con músicos cercanos a José Capmany, quienes interpretarán algunas de las canciones que marcaron la historia del rock costarricense.

Entre los artistas invitados se encuentran Pato Barraza, Bernal Villegas, Gandhi, Marta Fonseca, Bernardo Quesada, Sujetos de la Nada, María Pretiz, Luis Sandino, Alberto Moreno, Héctor Murillo y Miriam Jarquín.

También participarán los integrantes de Café con Leche: Carlos Domínguez, Carlos Pardo y Javier Chaves.

Foto: Redes sociales

La representación de las nuevas generaciones estará a cargo de las bandas Time’s Forgotten y Voodoo, mientras que el grupo Chiquiticos tendrá una participación especial para acercar la música de Capmany a los más pequeños.

Durante la velada sonarán temas como De la caña se hace el guaro, Quiero ser, Mundos pequeños, Mamá y papá, La modelo y La historia salvaje, entre otras canciones que forman parte de la memoria musical costarricense.