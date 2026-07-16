Composición guanacasteca sonará en el Desfile de las Rosas 

Una composición nacida en las costas de Guanacaste llevará el nombre de Costa Rica a uno de los escenarios más importantes del mundo.

“Rema pariente”, del compositor Leonel Ortega, recibió el Premio Legado del Festival Nacional de la Canción (Fenccr) y será interpretada por la Banda CEDES Don Bosco en el tradicional Desfile de las Rosas de Pasadena, California, el 1.º de enero de 2027.

Además de este reconocimiento, la obra pasará a integrar el repertorio oficial de las marching bands costarricenses, por lo que seguirá sonando en desfiles, festivales y actividades culturales, convirtiéndose en parte del patrimonio musical que heredarán las futuras generaciones.

El músico confesó que nunca imaginó que una canción escrita frente al mar, en Playas del Coco, llegaría tan lejos.

“Me emociona muchísimo saber que algo que escribí sentado frente al mar, con mi cuadernito, inspirado por Dios, va a sonar en el Desfile de las Rosas. Cuando anuncien que la Banda CEDES Don Bosco de Costa Rica interpreta ‘Rema pariente’, también estarán diciendo el nombre de mi pueblo. Eso me pone la piel de gallina”, expresó.

Lejos de escribir una canción cualquiera, Leonel quiso rendir tributo a los pescadores artesanales.

“Veo a los pescadores salir todos los días y también he visto que algunos no regresan. Sentía que era justo dedicarles una canción. Pero, al final, no solo habla de ellos; habla de cualquier trabajador que sale cada mañana sin saber cómo terminará su día”, comentó.

El compositor explicó que el nombre “Rema pariente” también tiene un profundo significado cultural, pues rescata una expresión muy utilizada por los guanacastecos para saludarse y refleja ese espíritu solidario y trabajador que caracteriza a la provincia.

El artista recordó que recibió la noticia de que era finalista mientras atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida. En esos días enfrentaba la pérdida de su mascota de diez años y, al mismo tiempo, su hija mayor era sometida a una cirugía cerebral.

“Fue una mezcla de sentimientos. Estaba triste por todo lo que estaba viviendo, pero al mismo tiempo llegó esta alegría enorme. Cuando uno hace las cosas con el corazón, la vida termina devolviéndole regalos”, afirmó.

Este reconocimiento busca que las composiciones trasciendan el escenario del festival y continúen vivas en el tiempo, siendo interpretadas por bandas nacionales y formando parte de la identidad cultural del país.