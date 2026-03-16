Competencia disciplinaria en las municipalidades

El gobierno municipal es ejercido por dos órganos: el concejo municipal y la alcaldía. Esa particularidad ha llevado a que, en varios pronunciamientos de altos tribunales del país, se señale que las municipalidades tienen un carácter bifronte, esto es que existen dos cabezas que actúan como “dos centros jerárquicos de autoridad” entre las cuales -en tesis de principio- no hay subordinación (sentencia de la Sala Primera n.° 00776-2008).

No son extrañas afirmaciones como “el concejo municipal no es la jefatura de la alcaldía ni a la inversa; ambas instancias tienen la misma jerarquía”. Algunos sectores sostienen que, por ende, el órgano deliberante local no puede sancionar a la alcaldía.

Para reforzar ese argumento se indica que no hay una norma expresa que atribuya a las regidoras y a los regidores la competencia para aplicar correctivos a quien se desempeñe como alcalde o alcaldesa; eso sí, aceptan que esa habilitación competencial -en favor de los órganos colegiados cantonales- existe solo en temas específicos.

Una consecuencia posible de esa postura es la impunidad administrativa de la alcaldía ante eventuales faltas al deber de probidad, acoso laboral o frente a situaciones tan básicas como que el alcalde destruya su computadora en un momento de enojo; ciertamente, esto último podría configurar el delito de daños, pero me refiero a que no se le podría exigir responsabilidad en sede administrativa.

En Costa Rica hay órganos distintos a los municipales con facultades para aplicar correctivos a la alcaldía; por ejemplo, la Contraloría General de la República (faltas contra el erario) y el Tribunal Supremo de Elecciones (cuando la conducta amerita la cancelación de la credencial). Sin embargo, el tema central es qué ocurre entonces con faltas administrativas cuyo juzgamiento no corresponde a tales instancias externas a la corporación municipal.

Pese al diseño bifronte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha concluido que el concejo municipal es el “jerarca superior supremo” de cada municipalidad y que, en tal condición, le corresponde “ejercer las funciones propias del órgano superior jerárquico supremo” (dictamen n.° C-181-2017). Así, es oportuno recordar que, dentro de esas funciones, se encuentra el “ejercer la potestad disciplinaria” (numeral 102.c. de la Ley General de la Administración Pública).

Sí hay base normativa para reconocer la capacidad sancionatoria de los concejos municipales sobre la alcaldía: el perfil jerárquico del referido órgano colegiado, por definición, supone la competencia disciplinaria. Precisamente, así lo regulan otros cuerpos normativos como la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia (ordinal 26).

También la jurisprudencia electoral ha entendido tácitamente a los concejos municipales como jerarcas superiores supremos del cantón. El TSE ha atribuido a ese colegiado local la capacidad para resolver ciertos conflictos entre la alcaldía y la vicealcaldía primera (resolución n.° 2037-E8-2011).

La Magistratura Electoral ha establecido que el órgano deliberante cantonal tiene autoridad suficiente para instruir procedimientos administrativos contra todas las personas funcionarias municipales de elección popular (lo que incluye a la alcaldía) y para imponer sanciones distintas a la remoción del puesto, como las amonestaciones y las suspensiones sin goce de salario (sentencia n.° 3509-M-2007).

Los concejos municipales tienen la potestad de disciplinar a las alcaldías; no obstante, tienen el deber de garantizar que se cumpla con el debido proceso antes de declarar la responsabilidad y de aplicar un correctivo. Uno de los cuidados que deben tenerse es que la instrucción la haga un órgano director adecuadamente integrado.

La PGR ha señalado que los concejos municipales pueden delegar la instrucción en su secretaría (dictamen n.° C-122-2004), al tiempo que el TSE ha aceptado que las propias regidurías pueden actuar como órganos directores de procedimientos sancionatorios (resolución n.° 1938-M-SE-2017 confirmada en la sentencia n.° 6653-M-2017).

Para garantizar imparcialidad e independencia, no puede existir subordinación entre quienes integran el órgano de instrucción y la alcaldía; más bien, entre ambos debería existir un rango equiparable. Una posibilidad es que tal función la asuman las regidurías suplentes, en tanto el Código Municipal les permite integrar -como miembros plenos- las comisiones que constituya el respectivo concejo (artículo 28).

El marco jurídico costarricense tiene pautas sobre cómo se aplica el régimen disciplinario entre las autoridades municipales de elección popular, pese a que los gobiernos locales sean bifrontes. La compresión de ese entramado normativo permite armonizar los derechos fundamentales de todas las partes, al tiempo que se asegura que ninguna persona funcionaria pública esté exenta de responsabilidad administrativa; ambos elementos son fundamentales en un Estado Democrático de Derecho.