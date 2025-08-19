Minor Díaz ya es entrenador del Sporting FC. Fue presentado esta tarde como nuevo DT albinegro, a quien busca sacarlo del último lugar de la tabla.

Díaz tiene un reto difícil en un equipo que solo suma 1 punto en 4 fechas, pero esta no es la única preocupación del ex delantero.

Minor, oriundo de Nicoya, expresó su lamento sobre la situación que atraviesa la ADG sobre su licencia para participar como club profesional.

“Lamentablemente, terminó en que han descendido el equipo a la cuarta división y eso es lo más duro, sobre todo por el aficionado guanacasteco al cual quiero y respeto muchísimo, soy de la zona, nací allá, me tocó a mí ascenderlo después de diecisiete años en Liga de Ascenso, entonces, hay un dolor profundo que lo comparto con el aficionado de la ADG“, mencionó Díaz.

También aseguró que la línea de trabajo que manejó en Liberia era más fácil que la que manejó en Guanacasteca.

“En Liberia, la línea de trabajo es muy parecida a la Sporting, hay que reconocer que también hay muchas herramientas para trabajar, te dan mucha facilidad para trabajar también, buenas canchas de entrenamiento, no te falta prácticamente nada. En Guanacaste fue un poco más difícil, el aficionado de la ADG sabe de lo que estoy hablando“, dijo.

Minor Díaz se prepara para debutar en la primera división ante nada más y nada menos que Saprissa, este sábado a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa.