El volante del Deportivo Saprissa, David Guzmán, le bajó el tono al mal momento por el que pasa el conjunto morado, tras quedar fuera de Copa Centroamericana y además, perder el clásico y hoy ante Puntarenas F.C.

Guzmán en la entrevista flash, señaló que no se puede hablar de crisis, ya que hace un año, eran tetracampeones y que todo equipo pasa por un mal momento como este.

“Todo equipo grande pasa por esta situación. Son momentos. Cómo vamos a hablar de crisis si venimos, obviamente es pasado, un año atrás, de ganar 4 títulos. Me parece que en ese momento no éramos el equipo más malo”, comentó David.

“Como vamos a hablar de crisis si venimos hace 1 año de ganar 4 campeonatos”, David Guzmán tras caer en Puntarenas. pic.twitter.com/83yacgOx67 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 11, 2025

Las impresiones de Guzmán encendieron las redes sociales por la crítica que se hace puerta adentro del Saprissa.