El volante del Deportivo Saprissa, David Guzmán, le bajó el tono al mal momento por el que pasa el conjunto morado, tras quedar fuera de Copa Centroamericana y además, perder el clásico y hoy ante Puntarenas F.C.
Guzmán en la entrevista flash, señaló que no se puede hablar de crisis, ya que hace un año, eran tetracampeones y que todo equipo pasa por un mal momento como este.
“Todo equipo grande pasa por esta situación. Son momentos. Cómo vamos a hablar de crisis si venimos, obviamente es pasado, un año atrás, de ganar 4 títulos. Me parece que en ese momento no éramos el equipo más malo”, comentó David.
Las impresiones de Guzmán encendieron las redes sociales por la crítica que se hace puerta adentro del Saprissa.