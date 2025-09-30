Dra. Ana Yendry Morales

Para realizar citas al teléfono: 8872-0670

Empecemos:

1. Reconocer el impacto emocional: la infidelidad toca fibras muy profundas: confianza, seguridad, autoestima y expectativas.

En terapia se valida el dolor, la rabia, la tristeza o incluso la confusión, porque cada emoción tiene una función en el proceso de sanación.

2. Diferenciar perdón de reconciliación: perdonar: es un proceso interno de liberar el resentimiento para no quedar atrapado en el dolor.

Reconciliarse: implica volver a construir el vínculo con la pareja, y eso solo sucede si ambas partes están dispuestas a trabajar.

El perdón no obliga necesariamente a seguir juntos, sino a sanar.

3. Comprender el “por qué”: en terapia se explora qué llevó a la infidelidad (no como justificación, sino como comprensión):

Problemas de comunicación.

Falta de intimidad emocional o física.

Crisis personales del infiel (vacíos, inmadurez, búsqueda de validación).

Este análisis ayuda a poner contexto y a tomar decisiones con más claridad.

4. Responsabilidad compartida vs. culpa: la persona que fue infiel debe asumir responsabilidad plena de su elección.

Pero en la relación, ambos pueden revisar dinámicas que pudieron estar debilitadas. Eso se trabaja con cuidado, para no confundirlo con culpar a la persona herida.

5. Procesos terapéuticos recomendados:

Terapia individual: para manejar la herida, la autoestima y el resentimiento.

Terapia de pareja: si ambos desean reconstruir, se trabaja en: comunicación, reaprender confianza con acciones concretas, pactar nuevos límites y expectativas.

6. Cierre terapéutico: el perdón es un regalo para uno mismo: libera del peso de la herida y evita que el resentimiento defina la vida futura. La pareja podrá o no sobrevivir, pero la persona puede salir fortalecida.