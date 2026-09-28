¡Cómo se solucionaban las cosas!

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La pretensión del Poder Ejecutivo de introducir en el Presupuesto ordinario para 2027 cuatro normas que maniatan su ejecución por parte del Poder Judicial me recordó una anécdota de cuando fui Ministro Encargado de la Oficina de Planificación, durante el gobierno del Presidente don José Joaquín Trejos. Entonces esa dependencia elaboraba y tramitaba ante la Asamblea Legislativa los presupuestos de la república.

Comparto con Ud. amable lector esa anécdota para que Ud. si a bien lo tiene compare con lo que hoy vivimos y saque sus propias conclusiones. Lo hago tomando lo que escribí en mi autobiografía Vida y Legado.

Solo agrego, para que Ud. ubique el tema, que a pesar de que políticamente siempre fui su adversario yo conocía al Presidente don José Figueres desde que tenía 8 años, pues él y mamá de jovencitos habían sido vecinos en las cercanías de la Iglesia del Carmen en aquel San José aldeano. Don Pepe durante la Junta de Gobierno había visitado nuestra casa cuando yo tenía esa edad, en una ocasión en la cual había ido a la de don Mario Esquivel que era frente a la nuestra. Otro recuerdo, a pesar de que don José Joaquín ganó la presidencia, el PLN tenía mayoría en la Asamblea Legislativa.

… para el trámite del presupuesto ordinario para 1969 la Subcomisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, integrada únicamente por diputados del PLN, le introdujo al proyecto de presupuesto una serie de disposiciones generales que tornarían muy difícil ejecutarlo y muy ineficientes las tareas del ejecutivo. Se pretendía disponer con detalles muy minuciosos cómo debería ser la ejecución presupuestaria, quitándole al Ministerio de Hacienda la flexibilidad necesaria para acomodar los egresos a la realidad que se fuera dando con los ingresos.

Se atenía la oposición a la disposición constitucional que en su artículo 125 dispone que el presupuesto ordinario no puede ser vetado.

Se formó un equipo con el ministro de Hacienda don Álvaro Hernández, con el procurador General don Francisco Chaverri y con el extraordinario jurista don Enrique Guier, y redactamos un proyecto de veto donde señalamos las razones por las que sí podía el Poder Ejecutivo en esas condiciones ejercerlo.

El proyecto de veto estaba muy bien fundamentado, lo que años después me permitió confirmar una resolución de la Corte Suprema de Justicia que así resolvió un caso.

Pero se dio una enorme preocupación política ante la posibilidad de ese enfrentamiento entre poderes del Estado, cuando no existía una instancia como la Sala IV actual para resolver ese tipo de confrontaciones. Don Paco Calderón estaba especialmente preocupado por el tema.

Don Fernando Volio presidía la Asamblea Legislativa, un costarricense serio y siempre dispuesto a un diálogo constructivo.

Con él concerté un encuentro en su oficina y le pedí convocar a los diputados de su PLN que considerase adecuados para conversar sobre esas disposiciones generales.

Estábamos reunidos una mañana tipo 10 a. m. don Fernando, don Alfonso Carro, mi profesor de Teoría del Estado (que en ese entonces no era diputado, pero en mi memoria estuvo en la reunión), don Hernán Garrón y don José Luis Molina, cuando entró, para mí sorpresivamente, el expresidente don Pepe Figueres, y nos fue saludando, poniéndonos a cada uno en nuestro lugar: “hola, Miguel Ángel, ¿cómo esta tu mamá Blanquita? Hola, Alfonso, ¿qué tal las cosas por Juan Viñas? Hola, Hernán, ¿cómo va la venta de refrescos en Limón?” Para de inmediato preguntar –como si no lo supiera–: “cuéntenme, ¿en qué están?”

Claro que detalladamente le expliqué, lo que estaba muy seguro de que don Pepe ya sabía.

De inmediato don Pepe les dijo a los señores diputados: “Muchachos, eso no se puede hacer. Mejor lo arreglan” y se fue. Desapareció la potencial confrontación de poderes.

Lo que sí me gané fue que se nos disminuyó al procurador general Francisco Chaverri y a mí el sueldo a la mitad de los de los otros ministros.

Espero ahora se arregle el diferendo por esas cuatro normas de una manera igualmente patriótica y civilizada.